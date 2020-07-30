Buca'nın camilerinde bayram temizliği

İlçede yer alan 84 cami oluşturulan özel ekiplerce baştan aşağı temizlendi.

Kurban Bayramı öncesi ilçedeki hazırlıklarına devam eden Buca Belediyesi, camilerin temizliğini tamamladı. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen temizlik ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki toplam 84 caminin temizliği için kolları sıvadı.

Bucalıların daha temiz, hijyenik ve rahat ortamda ibadet edebilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, camilerin halılarından minberine kadar her alanında geniş çaplı temizlik gerçekleştirildi. Özenle çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden seramiklerin, avizelerin, ayakkabılıkların ve minberin temizliğini geniş çaplı bir şekilde tamamladı.