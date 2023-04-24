Buca'nın çocukları 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Buca'da coşkuyla kutlandı. Buca Belediyesi tarafından hazırlanan ve iki gün süren şenliklere katılan çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çınar Anaokulları'nın hazırladığı kortej yürüyüşüne katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Kılıç, çocukların bayramını kutlayarak onlara hediyeler sundu.

Buca Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile kentin oksijen deposu Hasanağa Bahçesi'nde çocuklara yönelik bir şenlik organize edildi. İki gün süren şenlik boyunca çocuklar doyasıya oyunlar oynayıp eğlenme fırsatı buldular. Şenlik programında; bubble show, maskot ve palyaçolar eşliğinde dans, sihirbaz gösterisi, çocuk şarkılarından oluşan sahne gösterisi, yüz boyama etkinliği ve jonglör gösterisi de yer aldı. Alanda yer alan tahta bacak çocukların büyük ilgisini çekerken şenlik alanına kurulan oyun parkurunda çocuklar heyecanlı ve güzel anlar geçirdiler. Şenlik alanına gelen çocuklara Buca Belediyesi tarafından pamuk şeker, mısır, macun ve şerbet ikramı yapıldı.

Çocuklar gösteriler sundu

Bayramın ikinci gününde kutlamalar, Çınar Anaokulu öğrencilerinin bando eşliğinde Buca Belediyesi ana hizmet binasına dek gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşü ile başladı. 23 Nisan sevincini ve coşkusunu caddelere taşıyan çocuklara Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Kılıç, çocuklara kendileri için özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Öte yandan Buca Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacı ile hayata geçirilen yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezlerinin minik öğrencileri de şenlikte sahne aldı. Buca Belediyesi Gediz, Ufuk, Buca Koop, Kozağaç, Şirinyer ve Yenigün yarı zamanlı eğitim merkezi öğrencileri sahnede günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, şarkılar söyledi, dans gösterileri gerçekleştirdi.