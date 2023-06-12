Buca'nın dev spor kompleksi için ilk adım

Buca Belediyesi, ilçenin en donanımlı spor kompleksi için ilk adımı atarken, Yıldız Mahallesi'nde 3 bin 702 metrekarelik alanda inşa edilecek kompleksin temel atma töreni 14 Haziran Çarşamba günü Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Buca Belediyesi, Yıldız Mahallesi'nde Sporium Spor Kompleksini hayata geçiriyor. Bu çerçevede 3 bin 702 metrekarelik alanda inşa edilecek kompleksin temel atma töreni, 14 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 18.00'deki törene, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da katılacak. 3 kattan oluşacak kompleks, bin 718 metrekare oturma alanı ile toplamda 3 bin 702 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Kompleksin zemin katında; yönetim birimleri, giriş ve bekleme alanı, yarı olimpik yüzme havuzu, izleme tribünleri, hazırlık mahalleri ve atlama platformları yer alacak. Tesisin birinci katına çıkıldığında; 525 metrekareye yayılmış bir sergi alanı Bucalıları karşılayacak. Bu alan tüm bina ile iletişimini sürdüren, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir fuaye alanı olarak da kullanılabilecek.

Üst katta ise birçok aktivite için özel olarak tasarlanmış; hobi atölyeleri, spor atölyeleri ve çeşitli kurslar için ayrılmış bölümler bulunacak. Bu katta; basketbol, voleybol ve tenis sahası olarak ayrılmış 575 metrekarelik bir açık alan da bulunacak. Aynı zamanda burada; yoga, pilates gibi toplu spor etkinlikleri de yapılabilecek. Ayrıca bu katta yapılacak kafeterya ile sporseverlerin spordan sonra dinlenmelerine olanak sağlanırken, ebeveynlerin spor yapan çocuklarını rahatça bekleyebilecekleri bir dinlenme alanı da kazandırılmış olacak.

Buca'da yaşayan genç yaşlı herkesin sağlıklı yaşamı için sportif yatırımlara hız verdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kentin önemli bir odak noktası olacak tesisin temel atma törenine tüm İzmirlileri beklediklerini söyledi.