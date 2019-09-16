Buca'nın dezavantajlı bölgelerine eğitim desteği

Öğrencilerin tüm ihtiyacını karşılayacak setler, ihtiyacı doğrultusunda belirlenen öğrencilere ulaştırılması için okul idaresine teslim edilirken, gizlilik ilkesine büyük önem verildi.

İlköğretimden üniversiteye kadar her öğrencinin eşit eğitim olanaklarına sahip olması için de çalışma yürüten Buca Belediyesi, sosyal medyadan gelen talepleri de dikkate alarak dezavantajlı bölgelerde kırtasiye desteğinde bulundu. Toplamda bin adet olan ve sırt çantasından boyaya defterden geometri takımına kadar eksiksiz hazırlanan setlerin ilk dağıtımı, İnönü Mahallesi'nde yer alan Hüseyin Avni Ateşoğlu İlköğretim Okulu'nda Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerle neşeli buluşma

Sınıfta öğrenciler ile buluşan ve kırtasiye setlerinin dışında armağanları paylaşan Başkan Kılıç, bir süre de miniklerle sohbet etti. Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Kılıç, “Buca'da çok fazla dezavantajlı bölge var. Eğitimde fırsat eşitliği, hafife alınacak bir kavram değil, kalkınmanın ve ilerlemenin de temeli. Biz hem fiziki koşulların iyileştirilmesi hem de bilinç düzeyinin artırılması için projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.