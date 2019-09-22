Buca'nın en renkli festivali başladı

Buca'nın en renkli festivali 8. Uluslararası Balkan Festivali büyük coşkuyla başladı. Renkli kortejin ardından Hasanağa Bahçesi'nde müzik ve dans şöleni izleyenleri coşturdu. Bu yıl Işılay Saygın'ın anısına gerçekleşen festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Nazım Hikmet'in dizeleriyle kardeşlik mesajı verdi. Kılıç, “Bu festivalde artık 'barıştan başka yol yoktur' diyeceğiz” dedi.

Buca Belediyesi tarafından bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Balkan Festivali, Hasanağa Bahçesi'nde büyük bir coşkuya sahne oldu. 21-22 Eylül tarihleri arasında iki gün sürecek dev festivalin ilk günü, Çevik Bir Meydanı'ndan hareket eden kortejle başladı. Hasanağa Bahçesi'ne kadar bando ve dans gösterilerinin eşliğinde gerçekleşen kortej, karnaval havasında gerçekleştirildi.

Işılay Saygın'ın anısına

Buca'nın en renkli festivali Uluslararası Balkan Festivali bu yıl, 27 Temmuz tarihinde yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından ve Buca Belediyesi eski başkanı merhume Işılay Saygın'ın adına gerçekleştirildi. Kortejin ardından festival alanına ulaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Işılay Saygın adına özel olarak hazırlanan anı defterini imzaladı.

"Amacımız barış içinde kardeşçe yaşamak"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir'deki Balkan dernekleri tarafından kurulan ve Balkan kültürünün sergilendiği stantları teker teker ziyaret etti. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Kılıç, sözlerine festivalin adandığı, Işılay Saygın'ı anarak başladı. Buca'yı Buca yapan kimliklerden bir tanesini, içinde kardeşçe yaşayan hemşehrilerin oluşturduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Yıllardır bu topraklara varlıklarıyla renk katan siz değerli göçmen hemşehrilerimiz, kentimizin en önemli değerlerinden biri oldunuz. 8 yıldır süregelen bu festivalin ana amacı, barış içinde kardeşçe yaşamaktır. Aynı türküleri, şarkıları beraber söylemektir” diye konuştu.

Büyük ustanın dizeleriyle kardeşlik ve barış mesajı

Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak Srebrenitsa'ya kadar Balkan göçmenlerinin yaşadığı acıları unutturmayacaklarını söyleyen Kılıç, Nazım Hikmet'in “Korkuyorlar” adlı şiirini okuyarak kardeşlik mesajı verdi. Kılıç, “Yaşanan tüm acılara inat türkülerimizi söylemeye, sevmeye sevilmeye, umut etmeye devam edeceğiz. Bizi ayrıştırmaya çalışanlara inat bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bugün artık acılarımızı, kederlerimizi, üzüntülerimizi bir kenara bırakıp bu coşkuya hep beraber ortak olacağız. Kin ve nefret tohumları ekenlere benzemeden 'sadece kendimiz için değil herkes için adalet' diyeceğiz. Bu festivalden dünyaya artık 'acılar ve dramlar yaşanmasın' diyeceğiz. 'Dünyanın herhangi bir coğrafyasında insanlar yaşam tarzlarıyla, inançlarıyla, kimlikleriyle ayrıştırılmasın' diyeceğiz. 'Barıştan başka yol yoktur' diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"En büyük göçmen Atatürk'ün izinden devam edeceğiz"

Balkan göçmenlerinin milli mücadele tarihindeki önemini anlatan Başkan Kılıç, şöyle devam etti: “Milli Mücadele tarihimize adını yazdırmış nice önemli isimler vardır. ama bir isim vardır ki o isim dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. O isim, bu toprakların yetiştirdiği en büyük göçmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Selanik'ten, öz vatanından, memleket aşkıyla çıkan bir dâhi Anadolu'ya gelerek Milli Mücadele'yi başlatıp Türk yurdu Anadolu'ya sahip çıkmıştır. Türklüğün vatanı ve Balkan Türklüğünün umudu olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna imza atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, bu topraklarda yeni bir cumhuriyetin temelini atarken, hoşgörünün, demokrasinin, insan haklarının tohumlarını ekti. O tohumları bizler bugün olduğu gibi sonsuza dek yeşertmeye devam edeceğiz."

Müzik şöleni

Açılış törenin ardından festival coşkusu 7'den 70'e herkesin kucaklaştığı müzik ve dans şöleniyle devam etti. Orkestar Sertan ile başlayan müzik şöleni, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Topluluğu ve yöresel dans gösterileriyle devam etti. Gecenin finali ise Balkan sanatçı Cenk Bosnalı'nın konseriyle zirveye ulaştı.

Eğlence ikinci gün de devam edecek

Festivalin ikinci gününde ise saat 17.00'de başlayacak etkinliklerde Balkan yemekleri yarışması, yöresel halk oyunları gösterileri ve defile gibi çeşitli aktiviteler yer alacak. Sakoband performansı ve halk oyunları gösterisiyle sürecek festivalin kapanış konserini ise Balkanların güzel sanatçısı Suzana Gavazova gerçekleştirecek.