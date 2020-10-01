Buca'nın heykel çalıştayına sanat dolu gala

Taş ustalarını Buca'da konuk ederek muhteşem bir sanat şölenine imza atan Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı, 10 günlük serüvenini gala gecesiyle tamamladı. Çalıştay kapsamında birbirinden eşsiz motifler, usta sanatçıların elinde 49 adet rölyefle hayat buldu. Gala gecesinde Buca'nın sanat tutkusunu yeni organizasyonlarla ileriye götüreceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ışıklı yolda, sanatsız ve sanatçısız kalamazdık” dedi.

Buca Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı muhteşem eserlerle final yaptı. Buca Çarşı'da kurulan alanda 10 gün boyunca 30'un üzerinde rölyef ustasını bir araya getiren çalıştaya, Bucalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştay boyunca emek emek kumtaşlarına hayat veren heykeltıraşlar, Türk motiflerinden Yunan mitolojisine kadar toplamda 49 adet rölyef çalışması oluşturdu. Eserler, Buca'nın çeşitli yerlerinde hemşehrilerin beğenisine sunulacak.

Eserler gala gecesinde görücüye çıktı

Çalıştay sonunda Buca Gölet Tesislerinde gala yemeği gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca emek veren katılımcılar, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile bir araya geldi. Çalıştayda yapılan eserlerin sergilendiği gecede Başkan Kılıç, sanatçılara sertifikalarını takdim etti. Sanatçılar ise Başkan Kılıç'ın çalıştayın açılışında kullandığı ekipmanlardan oluşturdukları plaketi hediye etti.

"Ata'mızın gösterdiği yolda sanatsız kalamazdık"

Başkan Kılıç, “Bizler, Ata'mızın yolundan ayrılmaksızın yürüyen, onun ışığı, onun devrimleriyle kendine yol haritası çizen insanlarız. Buca'da da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ışıklı güzel yolda, sanatsız ve sanatçısız kalamazdık. Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı'nı kentimizde ilk defa gerçekleştirdik. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Emek veren tüm sanatçılarımızı kutluyorum. Gelecekte de inşallah bu çalışmaları daha da üst düzeye taşıyacağımıza inancım sonsuz” diye konuştu.

"Sanata olan tutkumuzu daha ileriye götürmek için çalışacağız"

Kılıç, “Bizler sosyal demokrat belediyecilik anlayışa sahibiz. Bu anlayışın olmazsa olmazı da sanata ve sanatçıya olan bakış açısıdır. Buca Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıyı en önemli unsur olarak görüyoruz. Sanatı içine sindirmiş, sanatla yoğurulan yeni nesillerin kentimizin ve ülkemizin gelişiminde en önemli görevleri üstleneceği konusunda inancımız tam. Dolayısıyla bu çalıştay bizim için çok önemliydi. Bu saatten sonra biz artık sanata olan tutkumuzu, toplumun sanatla olan barışını daha ileriye götürmek için çalışacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde kentimizi sanatla bilimle başarıya götürecek yeni çalıştaylara, projelere imza atacağız” dedi.