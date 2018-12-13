Buca'nın iyilik bankası vatandaşları sevindirdi

Buca Belediyesi Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde hizmet veren Eşya ve Giyim Bankası, ilçe sınırları içinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Belediye, eşya ve giysi bankası sayesinde; dar gelirli vatandaşlara ve öğrencilere, ihtiyacı olan tüm eşyaları temin etme imkanı sunuyor. Kıyafetten mobilyaya, mutfak eşyasından beşiğe kadar birçok ürünün yer aldığı bankadan ise geçtiğimiz 11 ayda; 384'ü eşya, 754'ü giysi yardımı olmak üzere toplam bin 138 vatandaş destek aldı.

Kullanmadıkları eşyalarını bağışlamak isteyen vatandaşların, hafta içi saat 08.00-17.00 saatleri arasında 439 10 10 (3411) numaralı telefondan yetkililere bildirebileceği açıklandı. Eşyaları hayırseverlerin evlerinden teslim alan belediye ise daha sonra, elbiselerin tek tek kontrolden geçirip temizliğini yaptıktan sonra vatandaşların beğenisine sunuyor. Gelinlikten takım elbiseye, ayakkabıdan tişörte kadar her türlü giyim eşyasının bulunduğu bankada, yazlık ve kışlık olarak mevsime göre sergileme yapılıyor. Öte yandan, bankaya ikinci el eşyaların yanı sıra mağaza sahipleri tarafından sıfır eşyalar da bağışlanabiliyor.

Eşya ve giysi bankasından yararlanmak isteyen vatandaşların, belediyeye başvuru yapması gerektiği, belediye yetkilileri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, gelen talepleri bankadaki stoklar çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.