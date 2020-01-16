Buca'nın kalbine bin ağaçlık dev orman

Erhan Kılıç, kentin merkezinde yaklaşık 25 dönümlük alana bin ağaçlık orman projesi için düğmeye bastı. Şirinkapı Mahallesi'nde yer alan dev alanda fidan dikim çalışmaları başlatılırken, Başkan Kılıç, yeşil varlığının korunması ve arttırılması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Buca Belediyesi, kent merkezine yeni bir ormanlık alan kazandırıyor. Bu kapsamda kent merkezindeki yeşil alanı artırmak için çalışma yürüten Erhan Kılıç, Şirinkapı Mahallesi'nde, Buca Tenis Kulübü karşısında kalan toplam 24 bin 750 metrekarelik boş alanın ormanlık alan olarak değerlendirilmesi için talimat verdi.

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alanın zemin düzeltme çalışmaları gerçekleştirildikten sonra ağaç dikim çalışmaları başlatıldı. Bölgeye uygun ağaçlardan oluşan kent ormanı projesi kapsamında, bin fidan dikileceği öğrenildi.

Buca'nın havasının temizliği ve yeşil varlığı için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden beri Buca'nın yeşil varlığının korunması ve arttırılması için yaptığımız çalışmalardan hiç taviz vermedik. Şimdi de ilçemizdeki atıl yerlerimizin değerlendirilmesi için, hemşehrilerimizin, çocuklarımızın temiz havada büyüyebilmeleri için ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceğiz; çünkü bu sorumluluk sadece Bucalılara değil, tüm İzmir'e karşı olan sorumluluğumuzdur" dedi.