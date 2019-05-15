Buca'nın mahallerinde zeytin seferberliği

Erhan Kılıç; Belenbaşı, Doğancılar, Karacaağaç, Kırıklar, Kaynaklar ve 29 Ekim mahallelerinde zeytin fidanı dağıttı.

Buca Belediyesi, kırsal mahallelerinde zeytin seferberliği başlattı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte; Doğancılar, Kırıklar, Karacaağaç, Belenbaşı, Kaynaklar ve 29 Ekim mahallelerindeki zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Doğancılar Mahallesi'nde başlayan zeytin dağıtım çalışması kapsamında 200'ün üzerinde haneye toplam bin adet Gemlik tipi zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytinler, mahalle muhtarlarının eşliğinde mahalle merkezlerinde yapılan törenle verildi. Yıl boyunca devam edecek çalışmalarla, kırsal kesimde gelir getiren faaliyetlerin arttırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Fidan dağıtımının ardından ilk zeytin ekimini Belenbaşı Meydanı'nda gerçekleştiren Başkan Kılıç, Buca'nın yeşil varlığını ve tarımsal üretimini arttırmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade ederek, "Bucamızın toprakları İzmir'in en verimli topraklarından biridir. Buca'nın eşsiz bir tarım, üretim kültürü var. Bizler bağcılık, zeytincilik ve iyi tarım çalışmalarıyla bu üretim potansiyelini yeniden canlandıracağız. Zeytin fidanlarımızla hemşehrilerimizin üretimine destek olurken, kentimizin yeşil varlığını da arttıracağız. Temiz ve yeşil bir çevre bizim vazgeçilmezimizdir. Bugün diktiğimiz fidanlarımızın altında yıllar sonra çocuklarımız torunlarımız oynayacak, zeytinlerinden yiyecek. Topraklarımızın bereketi artsın eksilmesin" dedi.