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Buca'nın parklarında bahar temizliği

İzmir’de Buca Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi.

İzmir'de Buca Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda temizlik ve bakım çalışmalarına hız verdi.


Buca Belediyesi, kontrollü normalleşme süreci ve yaklaşan bahar günleriyle birlikte parklarda temizlik çalışması başlattı. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, parklarda teker teker çevre temizliği yaparak, uzayan çimleri düzenliyor ve kosa çalışması yapıyor. Parklar, yürütülen çalışmalarla vatandaşların rahat ve temiz bir şekilde kullanımına hazır hale getirilirken, çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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