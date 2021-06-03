Buca'nın sokakları rengarenk

Kentin estetik görünüme kavuşması için sokaklarda bakım çalışmalarını hızlandıran Buca Belediyesi, temizlenen alanları çiçeklerle renklendirdi. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 300 kasa çiçek fidesinin dikimi gerçekleştirildi.

Görüntüsü ve kokusuyla dikkat çeken mevsimlik çiçekler, ekiplerce bakımı yapılan parklar başta olmak üzere yol kenarlarına, refüjlere ekildi. Sokaklarda bıraktığı görüntüyle kent estetiğine katkı sağlayan çalışma vatandaşlardan tam not aldı.