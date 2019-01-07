Buca'nın sokaklarında şenlik var

İzmir'de, Buca Belediyesi'nin düzenlediği "Sokakta Şenlik Var" etkinliklerine 7'den 77'ye tüm vatandaşlar akın ediyor.

Buca'da kültür ve sanat faaliyetleri yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Sadece Bucalıların değil, tüm İzmirli sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nin yanı sıra, kentin dört bir yanına yayılan kültür-sanat etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşlar dopdolu iki gün geçirdi. "Sokakta Şenlik Var" etkinlikleri kapsamında sahnelenen Woddy'nin Rüyası adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicileri kahkahaya boğdu. Minikler tiyatro keyfi yaparken; anneleri, fasıl grubu ve ardından sahne alan Mikrop Hikmet ile kadınlar matinesinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. 12D film gösterimlerinde ise birbirinden heyecanlı dakikalar yaşandı.