Buca'nın yıldızı Sporium ile parlayacak

Başkan Kılıç, tesiste Bucalı Olimpiyat Şampiyonu Ferhat Arıcan'ın izinden giden çocuklar yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Buca Belediyesi, Yıldız Mahallesi'nde hizmet verecek Sporium Spor Kompleksi için temel atma töreni gerçekleştirdi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Olimpiyat Şampiyonu Bucalı Sporcu Ferhat Arıcan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Çınar Anaokulu öğrencileri ile Buca Belediyespor Taekwondo Takımı'nın gösterileri ile başladı. Minikler ve sporcular başarılı performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Örnek bir tesis kuruluyor”

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın çalışmalarını çok yakından takip ettiklerini belirterek, “Vatandaşı ile dertlenen, önce insan diyen ve ‘Yarının Buca'sı' için çalışan bir belediye başkanımız o. Bizim ruhumuz, anlayışımız ve hedefimiz Mustafa Kemal'in izinde ve onun doğruları ile ilerlemek. Burada örnek bir tesis kuruluyor. Bu tesis tüm Bucalıların beraberce faydalanabileceği bir tesis olacak” diye konuştu.

Başkan Erhan Kılıç: "Tek derdimiz iyi hizmet"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Buca'yı daha yaşanabilir hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Tek derdimiz sizlere daha iyi hizmet sunabilmek. Buca'nın bir yüzme havuzu var. Bin 700 vatandaşımız kompleksten yararlanıyor ancak o kadar çok talep var ki birçoğunu reddetmek zorunda kalıyorduk. Biz de ‘yeni bir havuz yapalım' dedik ve bu proje ortaya çıktı. Buca'nın en donanımlı komplekslerinden birisi. İçinde yüzme havuzundan tutun da birçok spor olanaklarının bulunduğu ciddi bir kompleks olacak. Ekim sonu gibi açılışını yaparız” dedi. Başkan Erhan Kılıç, tesiste Bucalı Olimpiyat Şampiyonu Ferhat Arıcan'ın izinden giden çocuklar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Kılıç'a teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, Buca'da her geçen gün yeni bir projenin açılışı için bir araya geldiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı Başkan Erhan Kılıç'a teşekkür etti.

Tam donanımlı kompleks

Yıldız Mahallesi'nde Bin 718 metrekare oturma alanı ile toplamda 3702 metrekare inşaat alanına sahip olacak Sporium Spor Kompleksi, Buca'nın önemli bir cazibe noktası olacak. Üç katlı inşa edilecek spor kompleksinin zemin katında, yönetim birimleri, giriş ve bekleme alanı, yarı olimpik yüzme havuzu, izleme tribünleri, hazırlık mahalleri ve atlama platformları yer alacak. Tesisin birinci katında 525 metrekareye yayılmış bir sergi alanı Bucalıları karşılayacak. Bu alan tüm bina ile iletişimini sürdüren, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir fuaye alanı olarak da kullanılabilecek. Üst katta ise birçok aktivite için özel olarak tasarlanmış hobi atölyeleri, spor atölyeleri ve çeşitli kurslar için ayrılmış bölümler bulunacak. Bu katta basketbol, voleybol ve tenis sahası olarak ayrılmış 575 metrekarelik bir açık alan da bulunacak.