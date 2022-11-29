Bucapor 1928 seriyi bozdu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta müsabakasında Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'a konuk oldu. İzmir temsilcisi, 38. dakikasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada 1-0 öne geçti. Skoru koruyamayan Bucaspor 1928, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece sarı-lacivertliler, 6 maçlık galibiyet serisini Zonguldak deplasmanında sonlandırmış oldu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta müsabakasında Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'a konuk oldu. Karşılaşma Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda saat 14.00'de başladı. Karşılaşmanın 38. dakikasında İlhan Depe doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmayı eksik olmasına rağmen başa baş götüren İzmir temsilcisi, Erhan Çelenk'in 75. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 4 dakika sonra Zonguldak Kömürspor'un cevabı Hakan Çevik'le geldi ve maç 1-1 oldu. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca iki takım da 1 puana razı oldu.

Galibiyet serisi sona erdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçtır üst üste kazanan İzmir temsilcisi, aylar sonra Zonguldak Kömürspor maçıyla birlikte beraberlik aldı. Daha önce Uşak Spor, Balıkesirspor, Pazarspor, Fethiyespor, 1461 Trabzon FK ve Adıyaman FK maçlarını galibiyetle geçen İzmir temsilcisi, uzun bir aradan sonra puan kaybıyla tanışmış oldu. Cüneyt Dumlupınar ve öğrencileri, bu süreçte 16 gol atarken, kalelerinde de 4 gol gördü. Bucaspor 1928, ligde Kocaelispor'un +4 averaj fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor.