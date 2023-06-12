Bucaspor 1928, 1. Lig'in kapısını araladı

Lig play-off yarı finalinde İskenderunspor'u eleyen Bucaspor 1928, Spor Toto 1. Lig için Şanlıurfaspor ile finalde karşı karşıya gelecek.

Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek doğrudan grup yarı finali oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, yarı finalde İskenderunspor'u iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Şanlıurfaspor'la 15 Haziran Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı kazanan takım gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Final maçında 90 dakika boyunca eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Bu iki uzatma devresinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.