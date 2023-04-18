Bucaspor 1928 açısından hedef belirleyici mücadele

Lig Kırmızı Grup 33. haftasında yarın Trabzon FK'yi konuk edecek. Aralarında 1 puan fark olan iki ekip için bu maç ligdeki gidişatı yakından etkileyecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Bucaspor 1928, yarın evinde Trabzon FK ile mücadele edecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde Bucaspor 1928, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 63 puanla dördüncü sırada yer alırken, 1461 Trabzon FK ise 18 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu 62 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

İki takımın da ligdeki gidişatını etkileyecek bu karşılaşmada kaybeden, takım doğrudan üst lige çıkma hedefini zora sokmuş olacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde, Fethiyespor deplasmanında 88. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadro dışı kalan Mazlum Demir, forma giyemeyecek.