Bucaspor 1928, Anagold 24Erzincanspor ile berabere kaldı

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, devre arası hazırlıklarını yapmak için Antalya'da kampa girdi. Burada antrenmanlar ve çalışmalar gerçekleştiren İzmir temsilcisi, aynı zamanda da hazırlık maçları yapmaya başladı. Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde ilk hazırlık müsabakasında iyi bir performans sergileyerek Ankaraspor'u 3-1 yenmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında da Çorum FK ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bucaspor 1928, bugün Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçını Anagold 24Erzincanspor ile oynadı. İlk yarısı sessiz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısındaki karşılıklı gollerle müsabaka 1-1 berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise Mehmet Fuat Gölbaşı kaydetti. Böylece İzmir temsilcisi, Antalya kampında çıktığı 3 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.