Bucaspor 1928, Antalya kampından döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, ligin ikinci yarısına hazırlanmak için 28 Aralık 2022'de Antalya'da kampa girmişti. Bu süreçte yoğun antrenman temposu ve bireysel çalışmalar yapan sarı-lacivertli ekip, takımın durumunu da test etmek için 3 hazırlık maçına çıktı. Bucaspor 1928, Çorum FK ve Anagold 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalırken; Ankaraspor'u da 3-1 mağlup etmeyi başardı. İzmir temsilcisi böylece çıktığı 3 hazırlık maçında kaybetmedi ve 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

Bucaspor 1928, Antalya kampını geçtiğimiz hafta sonunda tamamlarken, hafta başında İzmir'e geldi ve tesislerinde ikinci yarının hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli takım, 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek.