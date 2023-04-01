İhlas Haber Ajansı

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Bucaspor 1928, Balıkesirspor karşısında 3 puan peşinde

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın saat 15.00'te konuk olacağı Balıkesirspor'u mağlup ederek zirve yolunda önemli bir adım atmak istiyor.


Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın zirve hedefleri için kritik maçta Balıkesirspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 6 maçını kaybetmeyen ve zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indiren sarı-lacivertliler, alt sıralarda yer alan Balıkesirspor'u yenerek zirve yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, ligde topladığı 57 puanla üçüncü sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 20 puanla 18. sırada bulunuyor.


Öte yandan bu zorlu maçı Şanlıurfa bölgesinden Erhan Kutlu yönetecek. Kutlu'nun yardımcılıklarını ise Recep Gündüz ve Orhan Timurtaş yapacak.

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