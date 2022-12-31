Bucaspor 1928, Bergama'dan Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, ligin ilk devresini lider tamamlarken takımı güçlendirmeye ara vermedi ve Bergama Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı.

Lig Kırmızı Grup ekiplerin Bucaspor 1928, ligin ilk devresini 41 puan +5 averajla lider tamamlamıştı. Takıma takviyeler yapmak ve güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi, Bergama Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Ahmet Aslan'ı kadrosuna kattı. Aslan, defansif orta saha ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilirken, bu sezon Bergama formasıyla çıktığı 16 maçta skor katkısı veremedi.