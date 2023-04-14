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Bucaspor 1928, Fethiyespor deplasmanında

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın saat 15.00'te konuk olacağı Fethiyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.


Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Fethiyespor'la karşılaşacak. Ligde oynadığı son 8 maçını kaybetmeyen ve zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indiren sarı-lacivertliler, orta sıralarda yer alan Fethiyespor'u yenerek zirve yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, ligde topladığı 63 puanla ikinci sırada yer alırken, Fethiyespor ise 37 puanla on ikinci sırada bulunuyor.


Öte yandan bu zorlu maçı hakem Tarık Güldal yönetecek. Güldal'ın yardımcılıklarını ise Halil Tolgahan Demir ve Muhammet Mahmut Delimazı yapacak.

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