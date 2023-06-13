Bucaspor 1928, golcülerine güveniyor

Lig play-off finalinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928, golcü oyuncularına güveniyor. İzmir temsilcisinde Erhan Çelenk'in 16 ve Mehmet Fuat Gölbaşı'nın 12 golü bulunuyor.

Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'larda grup yarı finali oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, yarı finalde İskenderunspor'la eşleşti. İzmir temsilcisi, rakibini deplasmanda oynanan ilk maçta 3-1, daha sonra iç sahada oynanan rövanş müsabakasında 1-0 yenerek play-off finali oynamaya hak kazandı. 15 Haziran Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakada Bucaspor 1928'in golcülerine güveni tam.

Sarı-lacivertlilerin gol kralı Erhan Çelenk bu sezon play-off'larda da gollerine devam ederek toplam 16 gole ulaştı. Mehmet Fuat Gölbaşı da 12 golle takımına katkı verdi.

İzmir temsilcisinde bu iki oyuncunun Şanlurfaspor'a karşı göstereceği performans belirleyici olacak.