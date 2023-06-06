Bucaspor 1928, İskenderunspor karşısında avantaj peşinde

Lig play-off grup finalinde yarın İskenderunspor'a konuk olacak. Zorlu müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off grup finali oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, play-off'taki rakiplerini eleyerek grup finaline çıkan İskenderunspor'la eşleşti. İki takım arasında oynanacak zorlu mücadele yarın İstanbul'daki Pendik Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanş müsabakası ise 11 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacak.

İzmir temsilcisi galip gelerek avantajlı bir skor ile İzmir'e dönmek istiyor. İskenderunspor ise deplasmanda oynanacak maça kayıpsız gitmek istiyor. Normal sezondaki maçlarda sarı-lacivertliler, ilk devre rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, ikinci devredeki maçta ise rakibini bu kez de evinde 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan turu geçen takım, finalde 24Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçının galibiyle 1. Lig'e yükselmek için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.