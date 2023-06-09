TFF 2.
Lig play-off yarı final ikinci maçında karşılaşacak olan Bucaspor 1928-İskenderunspor maçının biletleri satışa çıkıyor.
Lig Kırmızı Grup play-off yarı final rövanş maçında Bucaspor 1928, 11 Haziran Pazar günü İskenderunspor'u konuk edecek. Buca Arena'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 11 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Buca Arena'da satışa çıkacak.
Bucaspor 1928, İskenderunspor mücadelesinin bilet fiyatları ise şu şekilde:
VIP Tribün: 30 TL
Kapalı Tribün: 20 TL
Doğu - Batı Kale Arkası: 10 TL
Maraton Tribünü: 10 TL
Misafir Tribünü: 10 TL