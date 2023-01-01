Bucaspor 1928, kaldığı yerden devam ediyor

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, Antalya kampında Ankaraspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, devre arası kampı için Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, bu dönemde hazırlık maçları yapmaya başladı. İlk olarak Ankaraspor'la karşı karşıya gelen Bucaspor 1928, maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü müsabakayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Karşılaşmada Berke Bıyık 2 golle yıldızlaşırken, Erhan Şentürk ise yaptığı 2 asistle dikkatleri çekmeyi başardı.