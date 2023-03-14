Bucaspor 1928, Kocaelispor karşısında galibiyet peşinde

Bucaspor 1928, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra lider Kocaelispor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışına tekrar dahil olmak istiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırma kararı almıştı. Kısa bir süre teknik adamsız kalan sarı-lacivertliler, daha sonra takımın başına Sait Karafırtınalar'ı getirdi. Sarı-lacivertlilerle ilk maçına Kırşehir FSK karşısında çıkan Karafırtınalar, 1 puanla İzmir'e dönmüştü. Bir sonraki hafta konuk ettiği Serik Belediyespor müsabakasından da 1 puan elde edilmişti.

Bu sonuçlarla birlikte Bucaspor 1928, lider Kocaelispor'un 10 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Sarı-lacivertliler, yarın ağırlayacağı Kocaelispor'u mağlup ederek puan farkını 7'ye indirip şampiyonluk için iddiasını sürdürmek istiyor.