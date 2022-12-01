Bucaspor 1928, liderliğini sürdürmek istiyor

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, Van Spor FK maçını hatasız geçip liderliğini sürdürmek istiyor.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 17. hafta mücadelesinde 3 Aralık Cumartesi günü Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00'de Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak. İzmir temsilcisi, Van Spor maçını hatasız geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, oyuncularına rehavete kapılmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Bucaspor 1928, ikinci Kocaelispor'un artı 4 averajla önünde bulunuyor.

İzmir temsilcisi, bu sezon sadece 1 kez mağlup olurken, 5 beraberlik, 10 da galibiyet aldı.