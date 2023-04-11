Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar'la çıkışını sürdürüyor

Sarı-lacivertliler ligde ikinci sıraya yerleşerek, zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmış ve takımın başına Sait Karafırtınalar'ı getirmişti. 54 yaşındaki teknik adam önderliğinde Kırşehir FSK, Serik Belediye ve Kırklarelispor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Kocaelispor, Sarıyer, Uşak Spor, Balıkesirspor ve Pazarspor karşılaşmalarında galip gelmeyi başardı. İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla birlikte Karafırtınalar yönetiminde hiç maç kaybetmezken, şampiyonluk yarışında da tekrar çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, 68 puanla liderlik koltuğundaki Kocaelispor'un 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, Bucaspor 1928, hafta sonu orta sıralarda bulunan Fethiyespor'a konuk olacak.