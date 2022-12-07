Bucaspor 1928, serilerini sonlandırdı

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, hafta sonu evinde oynadığı Van Spor FK maçıyla 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırırken, ayrıca üst üste 7 maçtır gol atma serisini de bitirmiş oldu.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, hafta sonu evinde Van Spor FK karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, karşılaşmanın 80. dakikasında attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertlilerin, bu mağlubiyetle birlikte 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. İzmir temsilcisi bu seride; Uşak Spor, Balıkesirspor, Pazarspor, Fethiyespor, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK maçlarından galibiyetle ayrılırken, Zonguldak Spor'la da berabere kalmıştı. Ayrıca Bucaspor 1928, gol atamadığı Van Spor FK maçıyla bir diğer serisi olan 7 maçtır üst üste fileleri havalandırma serisini de bitirdi.