İhlas Haber Ajansı

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Bucaspor 1928, transfer döneminde takviye yapacak

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ara transfer döneminde takviye yapacaklarını açıkladı. Dumlupınar, “Gerekli bölgelere 1-2 veya maksimum 3 oyuncu alacağız. Takıma takviye sayısı 4 olmayacak” dedi.


Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, şampiyonluk hedefiyle dolu dizgin devam ediyor. Lider Kocaelispor'u yakından takip eden İzmir temsilcisi, güçlü kadrolarını 2-3 takviye ile daha da sağlamlaştıracakları öğrenildi. Ara transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Transfer konusunda takımın kimyasını bozmayacağız. İstikrardan yanayız. Gerekli bölgelere 1-2 veya maksimum 3 oyuncu alacağız. Takıma takviye sayısı 4 olmayacak. Transferlerimizi yapıp hazırlanıp, ikinci devreye bomba gibi gireceğiz” dedi.

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