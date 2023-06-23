Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı aldı

Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı’nı aldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı'nı aldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı'nı aldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak Spor Toto Süper Lig Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları; sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde de Kulübümüzün yönetim noktasında attığı doğru adımların, titizliğinin ve şeffaflığının ayrıca saha içi kadar saha dışı yönetim başarısının da sonucu olarak; Kulübümüz, TFF Lisans Kurulu nezdinde Ulusal Kulüp Lisansı'nı alan kulüpler arasına adını yazdırdı” ifadeleri kullanıldı.