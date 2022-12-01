İhlas Haber Ajansı

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Bucaspor 1928, Van Spor FK müsabakasının bilet fiyatlarını açıkladı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.


Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, 3 Aralık Cumartesi günü Van Spor FK'yi konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.


Müsabakanın bilet fiyatları dün akşam saatlerinde açıklandı.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:


Maraton Tribün: 10 TL


Kapalı Tribün: 20 TL


VIP Tribün: 30 TL


Misafir Tribünü: 10 TL


Öte yandan biletler cumartesi günü, 12.00 itibariyle Buca Arena'da satışta olacak.

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