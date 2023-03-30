Bucaspor 1928, vites yükseltti

Lig Kırmızı Grup 29. hafta mücadelesinde Uşak Spor'u 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928, lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 29. hafta maçında dün Uşak Spor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı Musa Çağıran, Mehmet Fuat Gölbaşı ve Sadık Baş'ın kaydettiği gollerle 3-0 kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu galibiyetle birlikte puanını 57'ye çıkardı ve lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Böylelikle sarı-lacivertliler, Kocaelispor'un berabere kalarak 2 puan bıraktığı haftada 3 puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe kat etmiş oldu.

Sait Karafırtınalar kaybetmiyor

Bucaspor 1928'in başına Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldıktan sonra geçen Sait Karafırtınalar, ligde çıktığı 6 maçta henüz mağlubiyet yaşamadı. 54 yaşındaki teknik adam, Kırşehir FSK, Serik Belediye ve Kırıklarelispor maçlarından beraberlik alırken, Kocaelispor, Sarıyer ve Uşak Spor müsabakalarında ise galibiyet yaşadı.

Öte yandan İzmir temsilcisi, 2 Nisan Pazar günü ligden düşmeme mücadelesi veren Balıkesirspor'a konuk olacak.