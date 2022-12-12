Bucaspor 1928, zirve takibini sürdürüyor

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, zirve yarışı verdiği İskenderunspor'u mağlup ederek, rakibini yarışın dışına iterken Kocaelispor'u da yakından takip etmeye devam ediyor.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, hafta sonunda İskenderunspor ile karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren iki takım adeta 6 puanlık maça çıktı ve Bucaspor 1928, karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu. Böylece İzmir temsilcisi, İskenderunspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkarırken zirvedeki Kocaelispor'u da yakından takip etmeye devam ediyor. Öte yandan Bucaspor 1928'in gol kralı Erhan Çelenk, İskenderunspor'a karşı gol atarak ligdeki 12. golünü kaydetmiş oldu.