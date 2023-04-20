Bucaspor 1928, zirve takibini sürdürüyor

Lig Kırmızı Grup 33. haftasında 1461 Trabzon FK'yi 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışında olan Bucaspor 1928, 33. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon FK'yi konuk etti. Buca İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İzmir temsilcisi 2-1 kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Erhan Çelenk ve Musa Çağıran kaydederken, misafir ekibin tek golünü ise Bahadır Erol attı. Bu sonuçla birlikte Bucaspor 1928, puanını 66'ya çıkardı ve zirvede yer alan Kocaelispor ile arasındaki 6 puanlık farkı korumaya devam etti. İzmir temsilcisi, fikstürde yer alan sıradaki iki maçında Adıyaman FK ve Diyarbekir Spor maçlarını hükmen 3-0 geçip 6 puan alacak. Bucaspor 1928, 29 Nisan Cumartesi günü ise İzmir'de Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.