Bucaspor 1928'de, 2 futbolcu daha kadro dışı

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Alper Kadir Duruk ile Lokman Gör'ün Fethiyespor karşısında aldıkları cezalar nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklandı.

Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, hafta sonu oynanan karşılaşmada Fethiyespor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın 88. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada eksik bırakan Alper Kadir Duruk ile aynı müsabakada rakip taraftara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan kaptan Lokman Gör, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Fethiyespor karşılaşması sonrasında profesyonel futbolcularımız Alper Kadir Duruk ve Lokman Gör aldığı cezalar ile en kritik hafta karşılaşmalarında takımımızı yalnız bıraktıkları için yönetim kurulumuz tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Bucaspor'da geçtiğimiz günlerde Mazlum Demir'in de kadro dışı kaldığı açıklanmıştı. Böylece sarı-lacivertli ekipte toplam 3 futbolcu kadro dışı kalmış oldu.