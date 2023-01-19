Bucaspor 1928'de Berke şoku yaşanıyor

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928'de Berke Bıyık'ın, sahalardan 1 ay uzak kalacak olması camiada moralleri bozdu.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, averajla ligde liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta Karacabey ile oynanan maçta berabere kalarak sahadan mutsuz ayrılmıştı. Asıl üzücü haber ise sakatlığından dolayı maçın 46. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Berke Bıyık'dan geldi. 27 yaşındaki oyuncunun yapılan kontroller sonrası sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi. Bu haberle sarsılan sarı-lacivertli camiada moraller bozuldu. Bıyık, bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla ligde 19 maça çıkarken, 7 de gol katkısı vermişti.

Öte yandan İzmir temsilcisinde bu hafta Berke'nin yanı sıra kart cezalıları Lokman Gör ve Onur Özcan da forma giyemeyecek