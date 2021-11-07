Bucaspor 1928'de Cihan Erdil dönemi

Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Cihan Erdil'in getirildiğini açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, sahalarında 5-1 yenildikleri Kırklarelispor karşılaşmasının ardından Teknik Direktör Tolga Doğantez ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevi için arayışını sürdüren sarı-lacivertliler Cihan Erdil ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu. İzmir temsilcisi, Cihan Erdil ve ekibine başarılar diledi.