Bucaspor 1928'de gözler lige çevrildi

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda karşılaştığı Göztepe'ye 2-0 kaybedince kupaya veda etti ve tüm odağını lige çevirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928; Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'ndaki İzmir derbisinde, Göztepe'ye 2-0 kaybederek kupaya veda etti. Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tek hedef olarak ligi belirledi. Sezona müthiş bir başlangıç yapan Cüneyt Dumlupınar ve öğrencileri, 13 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları 1461 Trabzon FK maçını düşünmeye başladı. Ligde 3. sırada yer alan Bucaspor 1928, birinci ve ikinci sırada yer alan Kocaelispor ile İskenderunspor'un karşı karşıya geleceği bu haftada hata yapmak istemiyor. Bu iki takımın berabere kalması durumunda Bucaspor 1928, averajla lider olabilecek. Son 4 haftada maç kaybetmeyen İzmir temsilcisinin, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.