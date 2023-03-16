Bucaspor 1928'de işler yoluna girdi

Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor'u mağlup ederek, üç maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, üç maçlık galibiyet hasretine Kocaelispor müsabakasıyla son verdi. İzmir temsilcisi, ligde arka arkaya oynadığı Ankara Demir, Kırşehir FSK ve Serik Belediyespor karşılaşmalarından galibiyet çıkaramamış ve iki beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Durum böyle olunca zirvenin 10 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, lider Kocaelispor maçına hem kötü gidişatı sonlandırmak hem de şampiyonluk iddiasını devam ettirmek için çıktı. İzmir temsilcisi Berke Bıyık'ın tek golüyle 3 puan alınca üç maçlık kazanamama serisini sonlandırırken zirveyle arasındaki puan farkını da yediye indirmiş oldu. Öte yandan Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar yönetimindeki çıkışını arka arkaya oynayacağı Sarıyer ve Kırklarelispor deplasmanlarında da sürdürmek istiyor.