Bucaspor 1928'de Sait Karafırtınalar, Cüneyt Dumlupınar'ı geride bıraktı

Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon Bucaspor 1928'in başına Cüneyt Dumlupınar'dan sonra geçen Sait Karafırtınalar, çıktığı 15 müsabakada maç başına 2,4 puan toplayarak Cüneyt Dumlupınar'ın bu sezonki maç başına aldığı 1,9 puanlık ortalamasını geride bıraktı.

Bu sezon iki teknik adamla çalışan Bucaspor 1928, sezona 42 yaşındaki teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile başladı. Dumlupınar yönetiminde sezona kötü başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra durumu toparlayıp ligin zirvesine kadar ilerledi. Bucaspor 1928, ilerleyen haftalarda tekrar düşüşe geçip üst üste puan kayıpları yaşayınca sarı-lacivertli camia Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırıp takımın başına tecrübeli teknik adam Sait Karafırtınalar'ı getirdi. Karafırtınalar ile ilk iki haftada iki beraberlik alan Bucaspor 1928, kalan haftalarda galibiyet serileri yaparak ligi ikinci sırada bitirip Spor Toto 1. Lig için final oynama hakkını elde etti.

Karafırtınalar, maç başına 2,4 puan topladı

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki ikinci teknik direktörü olan Sait Karafırtınalar, maç başına puan ortalamasında Cüneyt Dumlupınar'ı geride bıraktı. Dumlupınar, bu sezon Bucaspor 1928'in başında ligde 23 müsabakaya çıkarken topladığı 45 puanla maç başına 1,9 puan ortalamasını yakaladı. Karafırtınalar ise İzmir temsilcisinin başında 15 karşılaşmaya çıkarak topladığı 36 puanla maç başına 2,4 puan ortalamasını tutturdu ve bu alanda Cüneyt Dumlupınar'ı geride bıraktı.