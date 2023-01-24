Bucaspor 1928'de yol ayrımı

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Yalçın Eycan Kaya'nın 52 Orduspor FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928'de bir yol ayrımı gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüpte bu sezon toplam 5 maça çıkan defans oyuncusu Yalçın Eycan Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Bucaspor 1928'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yalçın Eycan Kaya ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiş ve TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'ya transferi gerçekleşmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” denildi.