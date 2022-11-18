Bucaspor 1928'den neşeli antrenman

Adıyaman FK maçının hazırlıklarını sürdüren Bucaspor 1928'de yüzler gülüyor. İzmir ekibi, bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaptığı antrenmanlarda doyasıya çıkartıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, arka arkaya 5 maçını da kazanarak geçtiğimiz hafta averajla liderlik koltuğuna oturdu. Bu çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, 20 Kasım Pazar günü Adıyaman FK deplasmanında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen son antrenmanda Bucaspor 1928'li oyuncuların neşesi ve pozitif havası gözlerden kaçmadı. Takımdaki arkadaşlığın üst seviyede olduğu görüldü. Oyuncuların sürekli olarak birbirine şakalar yapmaları ve ortak sevinç hareketleri ise objektiflere yansıdı.