Bucaspor 1928'e saha kapatma cezası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, geçtiğimiz hafta 1461 Trabzon FK'yı 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli taraftarların yaptığı kötü tezahüratlar sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, “25.04.2023 tarihinde açıklanan PDFK kararlarına göre, kulübümüz 19 Nisan 2023 tarihinde oynanan 1461 Trabzon FK müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 29 Nisan 2023 tarihinde evimizde oynanacak Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının seyircisiz oynaması ile cezalandırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.