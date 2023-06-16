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Bucaspor 1928'in 1. Lig hayalleri seneye kaldı

TFF 2.

Lig play-off finalinde Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor'a 3-0 kaybedince Spor Toto 1. Lig hayallerini gelecek seneye bırakmış oldu.


Bucaspor 1928, Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek play-off'lara yarı finalde başlama hakkı elde etti. İzmir temsilcisi yarı finalde de İskenderunspor'la eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibini hem iç hem de dış sahada mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Şanlıurfaspor'la eşleşen Bucaspor 1928, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibine 3-0 mağlup oldu ve 1. Lig hayallerini gelecek seneye bırakmış oldu.

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