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Bucaspor 1928'in dış saha gücü

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, bu sezon ligde gösterdiği dış saha performansıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde çıktığı 8 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi.


Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, bu sezon ligde çıktığı 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmezken 4 galibiyet 4 beraberlik alarak 16 puan topladı. İzmir temsilcisi, bu sezon ligde deplasmanda kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 12 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü. Hafta sonu karşılaşacağı İskenderunspor ise iç sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bucaspor 1928'in 35 puanla zirveyi takip ettiği ligde İskenderunspor ise 34 puanla zirve takibini yapıyor. İki takımında ligdeki kaderini belirleyecek müsabaka Pazar günü saat 13.00'de Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak.

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