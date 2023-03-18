Bucaspor 1928'in hedefi 3 puan

Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta lider Kocaelispor'u mağlup eden Bucaspor 1928, yarın saat 14.00'de konuk olacağı Sarıyer'i mağlup ederek zirve yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bucaspor 1928, yarın kritik maçta Sarıyerspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta lider Kocaelispor'u mağlup ederek zirveyle arasındaki puan farkını 7'ye indiren sarı-lacivertliler, bu kez de alt sıralarda yer alan Sarıyerspor'u yenerek zirve yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, ligde topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alırken, Sarıyerspor ise 31 puanla 12. sırada bulunuyor.

Öte yandan Bucaspor 1928'de Kocaelispor müsabakasında 2 penaltı kurtarışı yaparak galibiyette büyük rol oynayan kaleci Kıvanç, kart cezası nedeniyle Sarıyer karşısında forma giyemeyecek.