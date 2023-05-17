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Bucaspor 1928'in hedefine bir adım kaldı

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 37. hafta mücadelesinde ikincilik mücadelesi verdiği İskenderunspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler play-off finali oynama hakkı kazandı.


Bucaspor 1928, 37. hafta mücadelesinde İskenderunspor'la karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte ligin bitimine 1 hafta kala Bucaspor 1928 ikinciliği garantileyerek play-off finali oynama hakkını elde etti. Öte yandan Bucaspor 1928, ligin son haftasında ise yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Diyarbekirspor'u hükmen mağlup ederek 3 puan alacak.



Sarı-lacivertli taraftarlar mutlu


Bucaspor 1928 taraftarları, İskenderunspor maçından önce takımı besteler ve tezahüratlar yaparak motive ederken, karşılaşma içinde de sarı-lacivertliler geriye düşmesine rağmen desteklerini bırakmayıp marşlar söyledi. Alınan galibiyetin ardından play-off finalini garantileyen sarı-lacivertli taraftarlar takımı tribüne çağırıp, ‘Şampiyonluk istiyoruz' söylemlerinde bulundu. Play-off finalini garantileyen Bucaspor 1928'de resmi sosyal medya hesabından, “Bekle bizi 1. Lig geliyoruz” paylaşımında bulundu.

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