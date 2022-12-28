Bucaspor 1928'in kamp kadrosu belli oldu

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in, Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928; sezona çok iyi bir giriş yapamasa da, daha sonrasında aldığı başarılı sonuçların ardından ligi 41 puanla zirvede tamamlamayı başardı. İzmir temsilcisi geçtiğimiz hafta devre arasına girilin ligde çalışmalarını büyük bir titizlikle tesislerde sürdürürken, bugün ise Antalya kampı için yola çıktı. Sarı-lacivertlilerin 26 kişilik kamp kadrosunda Kıvanç Küçükkarış, Alp Tutar, Melih Ataş, Efe Doğan, Lokman Gör, Mazlum Demir, Onur Özcan, Emre Erdem, Alper Kadir Duruk, Hasan Çelik, Enes Alıç, Abdullah Balıkuv, Taşkın Çalış, Adem Eren Kabak, Furkan Çil, Saruhan Fındıkçı, Ege Okka, Erhan Çelenk, İlhan Depe, Berke Bıyık, Recep Gül, Erhan Şentürk, Mehmet Fuat Gölbaşı, Kerem Yorulmaz, Murat Komili ve Arda Usluoğlu yer alıyor.