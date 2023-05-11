Bucaspor 1928'in skor yükü 3 oyuncuda

Bucaspor 1928'in bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta attığı 57 golün 15'inde Erhan Çelenk, 10'unda Mehmet Fuat Gölbaşı ve 9'unda Berke Bıyık'ın imzası bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de skor yükünü 3 oyuncu çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 57 gol atarken, bu gollerin 15'i Erhan Çelenk, 10'u Mehmet Fuat Gölbaşı ve 9'u Berke Bıyık'tan geldi.

Öte yandan Erhan Çelenk, attığı 15 golle TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. Çelenk'i 14 golle Samed Ali Kaya ve Ergin Keleş takip ediyor.